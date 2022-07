Balans loopt op tot negen doden na gletsjerbreuk in Dolomieten

Volgens de president van de regio Trento gaat de zoektocht naar de drie vermisten onverminderd voort. De vermisten zijn alle drie Italianen. Reddingswerkers zoeken met behulp van drones en helikopters. Maar als het weer beter wordt, hopen ze morgen ook een team experts met speurhonden in te zetten in de lagere delen van de site. Daarnaast is er ook een politieteam samengesteld dat gespecialiseerd is in DNA-analyse om te helpen bij de identificatie van de slachtoffers.

Delen van de berg blijven afgesloten voor toeristen. Potentieel gevaarlijke gebieden blijven zo ontoegankelijk voor de toeristen en reddingswerkers kunnen ongestoord blijven verder zoeken. De lokale Fassa-vallei houdt zaterdag een dag van rouw om de slachtoffers te eren.

krimpen door klimaatopwarming

Toen begin deze week een enorm stuk gletsjer afbrak op de Marmolada, de hoogste berg van de Dolomieten, kwamen daarbij negen mensen om het leven, onder wie twee toeristen uit Tsjechië. Drie Italianen blijven vermist, er vielen acht gewonden. Eén van de gewonden mocht het ziekenhuis intussen verlaten. In het noorden van Italië is het al een hele tijd bijzonder droog en warm. De voorbije dagen klom de temperatuur op de bergtop tot 10 graden. Vermoedelijk heeft dat een rol gespeeld bij het loskomen van het gletsjerstuk. Volgens wetenschappers is de gletsjer al jarenlang aan het krimpen door de klimaatopwarming.