Bekende horeca-uitbater uit Diepenbeek verdacht van schenden van beroepsverbod

Het parket Limburg voerde de voorbije jaren geregeld controles uit op beroepsverboden die door de rechtbank werden opgelegd. Meestal legt een rechter zo'n beroepsverbod op vanwege financiële misdrijven zoals valsheid in geschriften, oplichting of faillissementsfraude.

Onlangs werden in het onderzoek naar een voormalige horeca-uitbater met zo'n beroepsverbod twee huiszoekingen uitgevoerd in Diepenbeek. Het gerecht vermoedt dat de man via allerlei stromannen en schimmige constructies van zowel reële als zombiebedrijven, alsnog handel drijft. De federale gerechtelijke politie zet het onderzoek nog voort.