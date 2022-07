Inwoners van Belgisch deel van Koewacht zien fusie met Lokeren niét zitten en starten petitie: "Het is te ver"

De plannen van Moerbeke-Waas om in 2025 met Lokeren te fuseren, vallen niet in goede aarde bij sommige inwoners van Koewacht. Het is daar ook altijd een beetje ingewikkeld geweest, want Koewacht is een gehucht dat zich uitstrekt over drie gemeenten. Een deel ligt in het Nederlandse Terneuzen, een ander ligt in het Vlaamse Stekene en nog een ander deel ligt in Moerbeke in het Waasland. Van op het kruispunt aan de Kruisstraat wandel naar alle drie delen. En nu is er protest bij sommige inwoners van het deel van Koewacht dat in Moerbeke ligt.