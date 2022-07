Bloemenuurwerk in Oostende eert overleden zanger Arno: "30.000 bloemen gebruikt"

Het bloemenuurwerk in het Leopoldspark in Oostende bestaat al sinds 1933. Dit jaar wordt de overleden zanger en ereburger van Oostende Arno in de bloemetjes gezet. "Oostende is Arno en Arno is Oostende. Het is een Oostendenaar, maar tegelijk ook een kunstenaar en artiest van wereldformaat. Ik denk dat het niet meer dan logisch is dat we hem op elke mogelijke manier eren. Dat doen we onder andere met het bloemenuurwerk", zegt de schepen van Openbaar Domein, Björn Anseeuw.

"In totaal hebben onze stadsmedewerkers 30.000 bloemen en plantjes gebruikt om de woorden Arno en Vivre te vormen. Iedereen kan het gaan bewonderen in het Leopoldspark en dat tot het einde van de zomer", zegt Anseeuw nog.