Bultrug die begin juni voor Belgische kust werd gespot, dood aangespoeld op Waddeneilanden

De stichting vergeleek beelden van de vin en staart van de walvis met die van het aangespoelde dier en die zijn identiek. Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee: "Het zou toevallig zijn dat er net een jong dier van zeven meter aanspoelt, net zoals het dier dat werd gespot. Anderzijds werden de huidvervormingen en littekens vergeleken, zoals ook de vorm van de staart. Als je die zaken gaat vergelijken, slagen ze er vaak in tot een sluitende identificatie te komen."

Wetenschappers zagen eerder al dat de bultrug ziek was en huidproblemen had. De walvis wordt nu verder onderzocht in Nederland door onderzoekers van Wageningen, de Universiteit Utrecht en Naturalis.