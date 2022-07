Buren reageren op beschietingen in Borgerhout: “Ik zag de dader wegrijden, het leek alsof ik in een slechte film zat”

De Zegepraalstraat in Borgerhout is afgelopen tijd opgeschrikt door verschillende beschietingen. Voor de vierde keer in dezelfde straat is er opnieuw een woning beschoten, en deze keer op klaarlichte dag. Het beschoten huis is gelinkt aan een bekende kickbokser en mogelijk ook het drugsmilieu. “Ongeloof, machteloosheid en schrik zijn gevoelens die opkomen. Het is belangrijk dat je erover kan spreken. Je krijgt een gemeenschappelijke vijand als buurt en dat zorgt voor verbondenheid. Dat is mooi, maar niet op deze manier”, klinkt het.