CHECK - Van een oorlogstank tot valse schotwonden: Nepberichten over Nederlands boerenprotest miljoenen keren bekeken

Het is betwijfelbaar dat Nederlandse boeren zomaar een tank op de kop zouden kunnen tikken, vooral omdat het exemplaar uit de video een authentieke, Amerikaanse Sherman Fireflytank uit Wereldoorlog II is. De tank met haar opvallende rode letter 34 op de zijkant staat ook op een website die alle nog bestaande exemplaren van dit soort tanks oplijst.

Een Shermantank met exact dezelfde rode 34 en opschrift T-212598, is ook te zien op de Facebookpagina van Classic MV's. Sterker, in enkele video's zien we de tank op exact dezelfde locatie rijden als die in het filmpje dat Bexte deelde.

Via de Facebookpagina van Classic MV's weten we dat het voertuig van hen is en dat de tank regelmatig wordt verplaatst voor historische evenementen zoals de herdenking van 75 jaar bevrijding van Ommen, een dorp in Nederland, of een militaire beurs in Groot-Brittannië. Die verplaatsting gebeurt ook elke keer met de witte vrachtwagen met lange oplegger die we in de video zien. Het gaat met andere woorden niet om een vrachtwagen van boeren, maar die van de eigenaar en verzamelaar.

Op onderstaande post van 29 juni zien we de tank op dezelfde oplegger en op dezelfde locatie als in de video met een duidelijke omschrijving van de verplaatsing bij: