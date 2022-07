Chiro Iris uit Dilbeek zoekt last minute kampplaats door dubbele boeking bij boer

“We zijn dus op zoek naar een terrein van 3 hectare, liefst in Wallonië. Daar moet geen gebouw aan verbonden zijn want we slapen allemaal in tenten. We zijn met ongeveer 120 man en er zijn zo’n 25 tenten. Elektriciteit en water moet ook niet op het terrein aanwezig zijn, als we dat bij de boer zelf kunnen halen.”

Wie Chiro Iris uit Dilbeek kan helpen mag zich altijd melden bij de jeugdbeweging.