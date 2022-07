Congo en Rwanda zijn het eens om rebellenbeweging M23 in het oosten van Congo in te tomen

De rebellengroep M23 is ontstaan uit een oppositiebeweging met wortels in het oosten van Congo. In 2012 liepen grote groepen van die beweging die geïntegreerd waren in het Congolese leger over en namen ze veel gebied in de provincies Ituri en Noord-Kivu langs de grens met Oeganda en Rwanda. Die twee landen kregen toen het verwijt dat ze M23 steunden om invloed uit te oefenen in het mineralerijke oosten van Congo.

Een jaar later werden de meeste strijders van M23 verjaagd door het Congolese leger en de Minusca-vredesmacht van de Verenigde Naties, maar rustig is het in het gebied nooit geweest. Sinds begin dit jaar heeft de M23 opnieuw grote delen van de regio heroverd op het Congolese leger.