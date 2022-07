Directeur van residentie voor senioren in Bierbeek zit in cel omdat hij miljoenen verduistert van bewoners

De directeur van de serviceresidentie Ter Korbeke in Bierbeek, zit in de cel voor oplichting, misbruik van vertrouwen, vereniging van misdadigers en witwassen. De man werd eind april al opgepakt en zit nog altijd in de cel, de raadkamer verlengde al meermaals zijn aanhouding.

"Er loopt al geruime tijd een gerechtelijk onderzoek tegen de directeur van Ter Korbeke", zegt Helene Tops van het parket Leuven. "Sinds 2020 kwamen er minstens drie klachten binnen bij de onderzoeksrechter in Leuven. De slachtoffers werden overtuigd om aanzienlijke bedragen te investeren in een buitenlandse venootschap, maar in werkelijkheid werd dat geld door de directeur in eigen firma's geïnvesteerd."

Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop. Er wordt gekeken of er nog meer slachtoffers zijn van de oplichting door de directeur.