Britse premier Johnson wacht mogelijk nieuwe vertrouwensstemming terwijl topministers op zijn ontslag aandringen

Boris Johnson liet vandaag verschillende keren optekenen dat hij niet van plan is om zelf op te stappen. "No no no", klonk het onder meer. En "ik ga door". Maar achter de schermen wordt wel degelijk aan de poten van zijn stoel gezaagd.

Vandaag kwam het zogenoemde "1922 committee" bijeen, een groep parlementsleden uit de Conservatieve Partij die de leiderschapsverkiezingen binnen de partij organiseert. Dat comité kan ook een vertrouwensstemming organiseren als genoeg parlementsleden (15 procent) daarom vragen.