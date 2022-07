Eerste Belgisch kampioenschap autobandrollen in Geluwe

Het Belgisch Kampioenschap wordt gehouden tijdens de Gapersfeesten in Geluwe. “Aanvankelijk was het idee om een autoband zo ver mogelijk in de straat te laten rollen, maar door de braderie dit weekend is dat moeilijk. We hebben nu een parcours uitgewerkt met houten paletten. Er komt dus ook wat techniciteit aan te pas”, vertelt organisator Stefan Nollet.

Iedereen die wil deelnemen aan het BK kan dat. In het kampioenschap zijn er twee categorieën, de dames en de heren. Wie wil deelnemen kan komend weekend tussen 14 uur en 18 uur langskomen op de braderie bij de stand van Stefan Nollet. De eerste dame en heer krijgen een voucher van 200 euro voor nieuwe autobanden en een unieke trofee.