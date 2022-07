Elk kermiskraam op de Zuidfoor in Brussel moet een geluidsmeter hebben

De Zuidfoor in Brussel wil dit jaar kost wat kost overlast vermijden. De politie gaat meer controleren en elk kermiskraam moet een geluidsmeter hebben zodat ze weten wanneer ze de geluidsnormen overschrijden. Op weekdagen is de kermis open tot middernacht en in het weekend tot 1 uur 's nachts. Om lawaaihinder te beperken, geldt vanaf 22 uur een geluidslimiet van 75 decibel.