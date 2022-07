Europa geeft "groen" label aan (sommige) investeringen in gas- en kerncentrales: tegenstanders halen geen meerderheid

Europa wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat doel te bereiken zijn er gigantische investeringen nodig, met overheidsgeld, maar uiteraard (en nog meer) ook private investeringen. Daarom werd er beslist dat Europa een soort gids voor investeerders zou uitwerken met criteria die vastleggen welke investeringen goed zijn voor het klimaat en geen schade berokkenen aan het milieu. In het Europes jargon heet dit "taxonomie".

Duidelijke criteria zouden moeten helpen om miljarden euro's aan investeringen in de "juiste" richting te sturen. Investeringen in projecten die niet aan de criteria beantwoorden blijven natuurlijk toegelaten, alleen mogen ze dan niet "groen" of "duurzaam" genoemd worden. De Europese Commissie kreeg de bevoegdheid om de criteria in een uitvoeringsbesluit vast te leggen. In 2021 was er intens lobbywerk van verschillende lidstaten. De Franse president Emmanuel Macron vond dat kernenergie een groen label moest krijgen. Duitsland, Polen en andere landen die kolencentrales willen vervangen door gascentrales, ijverden voor een groen label voor gascentrales.

Op oudejaarsavond 2021 stuurde de Europese Commissie haar besluit de wereld in. Ze had geluisterd naar beide kampen. Investeringen in gascentrales die kolencentrales vervangen kunnen tot 2035 een groen label krijgen. Investeringen in nieuwe kerncentrales (tot 2045) en levensduurverlenging van bestaande kerncentrales (tot 2040) komen ook in aanmerking voor een groen label, op voorwaarde dat er duidelijkheid is over de veilige berging van het nucleaire afval. De Europese Commissie zei dat zulke investeringen nodig zijn om de overgang te kunnen maken naar een economie die volledig draait op hernieuwbare energie, en dat dit de klimaatdoelstellingen niet in gevaar brengt.