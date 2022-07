Franse regering wil energiebedrijf EDF opnieuw nationaliseren

Borne zegt dat de hernationalisering het bedrijf moet versterken in zijn mogelijkheden om ambitieuze projecten uit te voeren "onmisbaar voor onze energietoekomst". Meer details gaf ze niet.

Enkele weken geleden heeft president Emmanuel Macron al gezegd dat EDF moet werken aan de bouw van zes nieuwe kerncentrales. "Dat is energie die geen koolstof uitstoot, die het land energie-onafhankelijk maakt en die competitief is", aldus Borne.

De Franse overheid bezit nu 84 procent van EDF. Het Franse bedrijf is ook actief in België via dochterbedrijf Luminus. Na de aankondiging van premier Borne steef het aandeel van EDF op de beurs van Parijs met 1,86 procent.