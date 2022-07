Genk verbetert kwaliteit van zijn bossen door bomenkap en nieuwe aanplantingen

Niet alleen de diversiteit van het bos is een belangrijke pijler, ook veiligheid staat voorop. "In 2 van de 4 bossen wordt net gekapt omdat bomen gevaarlijk dicht bij de openbare weg of een fietspad staan", gaat Brys verder. Aan de rand van de bossen zullen trouwens ecologische corridors en bosranden worden aangelegd. "Daar werken we niet alleen met bomen, maar ook met struiken, zodat er een duidelijke overgang is", zegt Brys.