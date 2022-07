Gents proefproject start met uitleen van strandstoelen tegen zwerfvuil: "Gratis chillen in ruil voor opruimbeurt"

Het pilootproject begint aan Houtdok, in de volkswijk De Muide. Het is een nieuwe pleisterplek voor Gentenaars om te chillen in de zon. De plek werd onlangs nog verkozen tot mooiste publieke ruimte van Vlaanderen. "We starten hier met 10 uitleenstrandstoelen omdat onze kano's hier liggen. Als het aanslaat, willen we het graag uitbreiden over heel de stad." Het project krijgt steun van Mooimakers, stad Gent en afvalophaler IVAGO.