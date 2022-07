Gentse Feesten dit jaar toegankelijker voor mensen met een beperking

"Dat de stad uitbreidt van 1 naar 3 pleinen is niet omdat er meer mensen met een beperking zijn bijgekomen, maar omdat de vraag naar meer gratis activiteiten is toegenomen", verduidelijkt Rieke Jacobs, consulent bij de Cel personen met een handicap. "En dan is de keuze voor extra pleinen logisch, want die zijn sowieso gratis".

Nieuw op het Sint-Baafsplein en de Korenmarkt is de focus op doven. "Voor hen zijn er tolken aanwezig, en die moeten duidelijk zichtbaar zijn, en dat is niet eenvoudig op pleinen waar het publiek zo massaal aanwezig is", zegt Jacobs. De tolken zullen plaatsnemen op de rolstoelpodia in het midden van de pleinen, waardoor ze op goed verlicht en op gezichtsafstand van de doven zullen staan. Voor blinden en slechtzienden is geluid minder een probleem, voor hen zal wel extra begeleiding voorzien zijn.