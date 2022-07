39 verdachten gearresteerd bij internationale actie tegen mensensmokkel

De smokkel van migranten via kleine bootjes is een zeer gevaarlijke modus operandi die kort voor de coronacrisis geleidelijk aan is toegenomen. Vorig jaar werden volgens Europol meer migranten via bootjes dan via vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld. "Dit is een zeer verontrustende evolutie, aangezien dergelijke overtochten levensgevaarlijk zijn", zegt Frank Demeester, magistraat mensensmokkel van het parket West-Vlaanderen. "Er wordt gebruik gemaakt van kleine bootjes van slechte kwaliteit, die helemaal niet bestemd zijn om op de Noordzee te varen."