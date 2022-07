Herent zamelt boekentassen in om kinderen die in kansarmoede leven te helpen

Via het OCMW worden dan mensen aangeschreven die voor hun kind een boekentas kunnen uitkiezen. En daar is echt nood aan, legt Ceuppens uit: "Hier in Herent zijn een aantal vluchtelingen en een aantal kinderen die in kansarmoede leven. Vorig jaar zijn alle boekentassen die we ingezameld hadden toch allemaal de deur uit gegaan. "

De boekentassen kunnen binnengebracht worden in het Lokaal Dienstencentrum op de Mechelsesteenweg in Herent. Dat kan vandaag van 13.30 u tot 16.30 u, 7 juli van 17.00 u tot 18.30 u, 17 augustus van 13.30 u tot 16.30 u en 18 augustus van 17.00 u tot 18.30 u .