Heroes for Zero organiseert wake in Brussel voor lange lijst verkeersslachtoffers

“De aanleg van coronafietspaden en de invoering van de algemene zone 30 was een stap in de goede richting, maar dit soort laaghangend fruit is nu geplukt,” zegt Fannes. “De regering, en met haar alle overheden in Brussel, moet een tandje bijsteken als ze haar doel ernstig neemt. Ze moet tonen dat ze ook maatregelen durft nemen waar meer maatschappelijke weerstand tegen is als het haar menens is met het redden van levens.”