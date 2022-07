Gents Universiteitsmuseum krijgt anderhalf jaar na opening al "kwaliteitslabel" van Vlaamse Overheid

Ook 't Gasthuys, het Stedelijk Museum in Aalst, krijgt voor het eerst een kwaliteitslabel van de Vlaamse Overheid. Zij hadden iets meer geduld nodig. Het museum bestaat namelijk al sinds 1901. En die erkenning is zeker verdiend, zegt Laurien Van Melckebeke. "Ons museum vertelt niet alleen het verhaal van de stad. Je leer er onder meer ook bij over het carnaval in Aalst of over priester Daens."

Dankzij het kwaliteitslabel maken zowel het Gent Universiteitsmuseum als het Stedelijk Museum in Aalst nu voor de eerste keer kans op subsidies van de Vlaamse regering.