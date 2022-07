Huis van de Bruggeling verhuist over 4 jaar naar Huize Minnewater

De Bruggelingen krijgen er een belangrijk stadsgebouw bij. Over vier jaar verhuizen de stadsmedewerkers die in het Sociaal Huis en het Huis van de Bruggeling werken naar Huize Minnewater, aan de andere kant van de ring. Het gebouw is op dit moment een woonzorgcentrum, maar voldoet over een paar jaar niet meer aan de normen van een woonzorgcentrum. De senioren zullen eind 2023 verhuizen.

Huize Minnewater is al eigendom van de stad en nu heeft de stad beslist om het grondig te renoveren. Het gebouw zal twee belangrijke functies innemen. “Enerzijds komt de stadsadministratie naar hier, anderzijds willen we een belangrijk deel van dit gebouw voorbestemmen als Huis vóór de Bruggeling. Er zijn veel sociale actoren op zoek naar ruimte in Brugge, maar er is ook een mogelijkheid voor coworkingspaces of mensen die een tijdelijk onderkomen nodig hebben”, vertelt de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw (CD&V).

In het nieuwe Huis van de Bruggeling zal er ook een gemeenschappelijk deel zijn en een grote cafetaria die voor iedereen toegankelijk is. De huidige parking van het station zal de hoofdparking blijven voor langparkeren. Ook komen er enkele kortparkeerplaatsen voor mensen die documenten moeten ophalen of binnenbrengen in het Huis van de Bruggeling.