Vanaf september volgt er een nieuwe vaccinatiecampagne, vooral gericht op 50-plussers en het zorgpersoneel

"De pandemie is nog niet voorbij", begon Dirk Ramaekers, hoofd van de Taksforce Vaccinatie, de persconferentie. "We zitten momenteel in de zevende golf, er zijn substantieel meer opnames in de ziekenhuizen en die nemen nog steeds toe. Ook op intensieve zorg zien we opnames. Maar ook in het najaar en in de winter verwachten we dat covid ons parten gaat spelen en dat we nog golven gaat krijgen."

Vandaar dat er een nieuwe vaccinatiecampagne aankomt. "Onze ministers hebben op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad een aantal beslissingen genomen om de bevolking naar de herfst en de winter toe maximaal te kunnen beschermen." Er komt dus een "herfstcampagne" en een "herfstbooster" en dat al vanaf begin september. Bepaalde groepen zijn daarbij prioritair, en dat is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwd advies van de Hoge Gezondheidsraad.