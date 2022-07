108 kinderen geëvacueerd na zware brand in vakantiehoeve in Beauvoorde

Er is ondertussen beslist om het kamp stop te zetten. Er waren twee soorten activiteiten bezig: dagactiviteiten voor kinderen uit de buurt en een tweede kamp met kinderen die er een week verblijven. Die kinderen zijn er al sinds zondag en komen uit gans Vlaanderen. Ze konden zich inschrijven via de organisatie van De Boerderie of via de externe organisatie Heyo.

De kinderen worden op dit moment opgevangen op een alternatieve locatie waar ze een middagmaal krijgen. "Er zijn voldoende animatoren die de kinderen kunnen opvangen. Ondertussen verwittigt de organisatie alle ouders. Zij kunnen in de loop van de dag hun kind ophalen", vertelt burgemeester van Veurne Peter Roose (Veurne Plus).

De brandweer is nog altijd massaal aanwezig. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoeveel schade er is.