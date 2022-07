Klacht bij Raad voor de Journalistiek over "Pano"-reportage "Het verhaal van Veljkovic" deels gegrond

Aanleiding was een constructie die de Belgische voetbalbond in 2013 via de firma Beneyug had opgezet om de keeperstrainer van de Rode Duivels te betalen. Beneyug was de vennootschap van Veljkovic in Cyprus waarmee hij in veel andere dossiers geld versluisde om belastingen te ontduiken. De Keersmaecker zou later in een interview erkennen dat de constructie die via Veljkovic werd opgezet niet ethisch was.



Borgions werd voor de uitzending gecontacteerd om zijn versie van de feiten te geven, maar verkoos dat niet te doen. Na de uitzending diende hij klacht in bij de Raad voor de Journalistiek.

De Raad merkt in de uitspraak op dat het voetbalschandaal en de mogelijke betrokkenheid van de voetbalbond een onderwerp zijn van gewichtig maatschappelijk belang, maar oordeelt dat de principes over journalistieke onafhankelijkheid onvoldoende gevolgd zijn omdat journalist Wim Van den Eynde, een van de makers van de reportage, eerder het verhaal van de spelersmakelaar in zijn boek "De biecht van Dejan Veljkovic" had opgetekend. Van den Eynde had daarover gesproken in verschillende tv- en kranteninterviews, maar het feit dat dit niet in de uitzending zelf gebeurde, maakt volgens de Raad een gebrek aan transparantie uit.

De Raad vat de beslissing samen als volgt:

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Tom Borgions, de financieel directeur van de Belgische voetbalbond, tegen VRT Pano deels gegrond verklaard. Naar aanleiding van de gerechtelijke Operatie Zero rond fraude, zwartgeld, witwaspraktijken en matchfixing in het Belgische voetbal laat de reportage voetbalmakelaar Dejan Veljkovic aan het woord. Veljkovic had voordien, via zijn advocaat, journalist Wim Van den Eynde aangezocht om zijn versie van het voetbalschandaal op te tekenen in een boek. Van den Eynde ging daarop in, wat leidde tot het boek ‘De biecht van Dejan Veljkovic’, waarin Veljkovic zijn versie van het verhaal vertelt. Die samenwerking leidde vervolgens tot de tv-reportage, die gemaakt werd door Van den Eynde en een collega. Klager zegt dat de aanpak van Pano en de journalist niet strookt met de principes over journalistieke onafhankelijkheid en transparantie en heeft het ook over foutieve berichtgeving en schending van de privacy.

De Raad verklaart de klacht gegrond wat de onafhankelijkheid van de journalist en het gebrek aan transparantie over zijn dubbele rol betreft. De rol van auteur in opdracht van Veljkovic roept vragen op bij de onafhankelijkheid van de journalist en zijn kritische afstand tot Veljkovic tijdens het tv-interview, wat minstens noopt tot transparantie zodat de kijker zich een oordeel kan vormen. In de reportage is niet vermeld dat een van de journalisten was opgetreden in opdracht van Veljkovic en welke rol hij had gespeeld bij de redactie van het boek, wat een gebrek aan transparantie uitmaakt.