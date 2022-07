Klachteninspecteurs bij politie in Halen, Herk-de-Stad en Lummen: klachten worden steeds complexer

Gespecialiseerde klachteninspecteurs zijn meer vertrouwd met de dossiers, kunnen gerichter vragen stellen en sneller verbanden leggen. De politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft in totaal 12 klachteninspecteurs in dienst. Vier van hen zullen in Halen, Herk-de-Stad en Lummen werken, de overige zijn in Hasselt aan de slag. De openingsuren van de drie kantoren in Halen, Herk-de-Stad en Lummen zijn nu op elkaar afgestemd, zodat de inwoners van de drie gemeenten in de week minstens in een kantoor terecht kunnen. Daar is dan ook altijd een klachteninspecteur aanwezig. Om een klacht in een kantoor in te dienen, is het wel nodig een afspraak te maken.