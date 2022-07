Machtswissel in Hamont-Achel: Theo Schuurmans (CD&V) wordt opnieuw burgemeester

De voormalige bestuursploeg is ontgoocheld over de gang van zaken. Jackie Umans, schepen van Communicatie van de voormalige meerderheid (PRO): "We moeten ons geen verwijten of zorgen maken. We hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben keihard gewerkt. Toen we startten, lag er niets op de plank. Nu hebben we meer dan 100 dossiers die goedgekeurd zijn en klaarliggen om uitgevoerd te worden. Dus zeggen dat we niets gedaan hebben, zou echt laag zijn."