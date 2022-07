Taxibedrijven uit Vlaams-Brabant kampen met een tekort aan chauffeurs

Voor taxibedrijven is het niet makkelijk om gemotiveerd personeel te vinden. Dat ondervindt Taxi Gerard uit Leuven die geregeld klanten moet teleurstellen. Dringende oproepen naar de luchthaven kan het taxibedrijf door gebrek aan personeel niet altijd meer invullen. “Voor corona had ik 7 mensen in dienst. Nu heb ik nog 1 vaste chauffeur en een bijrijder in het weekend”, zegt Dirk De Cnijf van Taxi Gerard. “Ik verdrink gewoon in het werk, maar ik vind niemand die gemotiveerd is of wil werken. En dat is vervelend want op drukke momenten is er vaak niemand vrij. Het is frustrerend als ondernemer dat je je zaak niet kan runnen zoals je dat wel zou willen door gebrek aan personeel.”