BEKIJK - Yasya (8) en Sasha (10) keren terug naar Oekraïne: "We kunnen niet wachten om papa terug te zien" 

Na iets meer dan 3 maanden keren Yasia (8) en Sasha (10) terug naar Oekraïne. Ze vluchtten samen met hun mama naar België toen de oorlog uitbrak. Ook al is de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij, ze missen hun papa en hun land té erg. Hun mama en papa zijn nu alles aan het regelen om een huis te bewonen in een veilig gebied. Zo'n 300 mensen meldden hun vertrek al bij De Dienst Vreemdelingenzaken. Maar dat hoeven ze niet te doen, dus het exacte aantal terugkeerders kennen we niet. Bekijk hierboven de reportage.