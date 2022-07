Vzw Durme wil grond kopen in Durme, Schelde en Moervaart: "Willen het leefgebied van de otter uitbreiden"

De beoogde gronden liggen in Lokeren, Eksaarde en Berlare. Om die gronden te verwerven zal vzw Durme in de eerste plaats een beroep doen op Vlaamse subsidies. Maar om alle gronden aan te kopen én om te vormen tot natte gronden, komt de vzw nog wat geld te kort. "We zullen buurtbewoners overtuigen om geld te doneren door hen het belang van natte grond voor otters uit te leggen", vertelt Thomas Van Lancker van vzw Durme.