30 dodelijke verkeersongevallen met fietsers en voetgangers in bebouwde kom in Limburg 

In de voorbije 4 jaar zijn er in de bebouwde kom in Limburg in het totaal 12 voetgangers en 18 fietsers om het leven gekomen. Er raakten in die periode ook 606 voetgangers en 1598 fietsers gewond bij een verkeersongeval. 2021 was in Limburg een triest jaar voor voetgangers, want er zijn er 7 gestorven bij een verkeersongeval in de bebouwde kom.