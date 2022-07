Oplossing voor "kotentekort" in Gent? Meer dan 20 mensen bieden grond aan om studentenkot op te bouwen

Gent wil op termijn meer studentenkoten in de stad. Van de 49.000 studenten die er op kot zitten, zijn naar schatting 10.000 studenten gevestigd in een gezinswoning. En dat is een probleem, want zo drijven studenten de prijzen voor die woningen de hoogte in. Daarom ging de stad op zoek naar meer locaties die reguliere studentenwoningen kunnen aanbieden. "Uiteindelijk gingen 23 eigenaars van privégronden in op onze oproep", klinkt het bij schepen Tine Heyse (Groen).