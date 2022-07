Opvallend beeld in Vilvoorde: bekendste paard verhuist door werken

Wie Vilvoorde binnenrijdt kan er niet naast kijken, het beroemde standbeeld van een boerenpaard dat ooit gemaakt werd door kunstenaar Rik Poot. Het beeld staat al sinds 2000 aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Vilvoorde, maar werd gisterenavond weggehaald. Door werken aan het Heldenplein moet het beeld even plaats ruimen. Maar het komt zeker terug, vertelt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD): "Het paard is verplaatst naar de rotonde van de N1 en Mechelsesteenweg. Dat is nodig, want we zijn met grote werken bezig op dat Heldenplein. Maar uiteraard komt het terug. Het paard van Rik Poot is hét symbool van Vilvoorde."