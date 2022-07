Groot schuttersevenement in Deinze zoekt dringend 460 vrijwilligers

Midden augustus wordt een massa volk verwacht in Deinze. De stad is dan gaststad voor het Europees Schutterstreffen: een evenement waar 40.000 schutters aan deelnemen. Schuttersverenigingen uit heel Europa zullen het in Deinze opnemen tegen elkaar. Maar de organisatie van het evenement is nog niet rond. "We hebben in totaal zo'n 700 vrijwilligers nodig, maar de respons blijkt toch iets lager dan verwacht", klinkt het bij organisator Marc Van Cauwenberghe.