Na onderzoek op 200 meetpunten in Vlaanderen: PFAS wijdverspreid in het ondiepe grondwater 

Tot nu was er nauwelijks iets bekend over de aanwezigheid van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in ons grondwater. Zo was er tot nog toe alleen nog maar onderzoek geweest in bepaalde "hotspots", oftewel bekende plaatsen van vervuiling, zoals de 3M-site in Zwijndrecht.

Maar dit voorjaar heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een meetcampagne opgezet in heel Vlaanderen. Ze deed dat op basis van haar eigen meetnet van peilputten, waar ze grondwaterstalen kan nemen. Zo werden op 200 plaatsen, verspreid over alle Vlaamse provincies, stalen genomen.