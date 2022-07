Pleegkinderen springen in zwembad in Kortrijk om aandacht te vragen voor Pleegzorg Vlaanderen: "120 West- Vlaamse kinderen zijn nog op zoek naar een gezin"

Om 10 uur vanmorgen deden pleegouders, pleegkinderen en hun familie de grote pleegzorgsprong in het openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk. Voor de sprong werd het openluchtzwembad door Pleegzorg Vlaanderen even omgedoopt tot een pleegzorgbad. "Vandaag geven we het startschot van onze zomercampagne: een duik in een pleegzorgbad. Hiermee willen we pleeggezinnen meer bekendheid geven en mensen oproepen om pleeggezin te worden", vertelt Charlotte Max van Pleegzorg Vlaanderen.

Op dit moment zoeken nog 120 West-Vlaamse kinderen en jongeren een pleeggezin. "We zoeken heel veel verschillende gezinnen die kinderen, jongeren of volwassenen kunnen opvangen. Dat komt omdat elke persoon andere noden heeft. Zo zoeken we gezinnen voor hele jonge kinderen, maar ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen", zegt Max.