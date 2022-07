Tientallen fans kamperen nu al aan Sportpaleis Antwerpen voor concert Harry Styles

Het Sportpaleis bevindt zich aan een drukke weg, maar de fans dragen zorg voor elkaar. "Het belangrijkste aan zulke wachtrijen is dat we zorg dragen voor elkaar en dat doen we ook effectief. Je maakt nieuwe vrienden en er worden nummers uitgewisseld", zegt een fan. "We zijn nu met een dertigtal mensen die allemaal samenhangen. Niemand gaat alleen naar zijn auto of ergens gaan plassen. Dat gebeurt telkens in een groepje van minstens vijf personen", voegt een andere fan er nog aan toe.