Honger trof liefst 828 miljoen mensen vorig jaar, goed voor 10 procent van de wereldbevolking

In 2020 waren er naar schatting 149 miljoen kinderen te klein voor hun leeftijd en 45 miljoen kinderen hadden te maken met levensbedreigend ondergewicht.



In datzelfde jaar konden bijna 3,1 miljard mensen zich geen gezond voedingspatroon veroorloven, een stijging van 112 miljoen mensen ten opzichte van 2019. Vooral in Azië is dat het geval: daar steeg de kostprijs voor een gezond dieet tussen 2019 en 2020 het meest.