Opvangplaatsen bij leger en "Dublin-centrum" in Zaventem: zo wil regering verhoogde instroom asielzoekers aanpakken

"Het Dublin-centrum wordt een opvangcentrum zoals een ander, maar dan wel met gespecialiseerde diensten", verduidelijkt de Moor. "De dienst Vreemdelingenzaken zal het uitbaten." Ongeveer 54 procent van de asielaanvragen in ons land wordt ingediend door asielzoekers die al in een ander EU-land een procedure hebben lopen. "Het gaat dus over heel wat mensen. Op termijn wordt bekeken of we de capaciteit van 220 opvangplaatsen moeten uitbreiden, maar het is wel de bedoeling dat ze er maar kort worden opgevangen vooraleer ze teruggaan naar het oorspronkelijke EU-land. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Er zal dus een snelle doorstroom zijn."

Het Dublin-centrum wordt opgericht in het huidige opvangcentrum. Er komt in Zaventem dus geen bijkomende locatie. Wie momenteel in Zaventem verblijft, gaat naar een centrum dat al lange tijd op de planning staat voor de gemeente Machelen.