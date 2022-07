Brazilië levert topmaffioso na 28 jaar op de vlucht over aan Italië

Morabito arriveerde in Rome nadat hij maar liefst 28 jaar op de vlucht was geweest. In mei 2021 werd hij gearresteerd door de Braziliaanse politie na een gezamelijke operatie met Italiaanse en Amerikaanse rechercheurs. Eerder in 2017 werd Morabito al eens gearresteerd in Uruguay, waar hij in een villa een anoniem luxeleven leidde. Twee jaar daarna wist hij echter op spectaculaire wijze te ontsnappen via het dak van de gevangenis.

Na zijn arrestatie en uitlevering lijkt er nu definitief een einde te zijn gekomen aan zijn leven op de vlucht. De hoofdaanklager in Calabrië, Giovanni Bombardieri, spreekt van een groot succes. "De uitlevering van Rocco Morabito draagt een krachtige boodschap uit: hoe sterk het criminele web van maffiagroepen ook moge zijn, ons wereldwijde politienetwerk is sterker."