Jan Van Biesen (55) stopt als nethoofd Studio Brussel, Steven Lemmens (39) gaat MNM én Stubru leiden

"MNM en Studio Brussel zijn twee fantastische zenders met een unieke identiteit en een eigen publiek. Dat publiek blijven we zo goed mogelijk bedienen op de radio. Digitaal gaan we nu grote stappen zetten om nieuw en verrassend aanbod te maken, zowel in audio als video, voor een jonge doelgroep", vat Lemmens samen.



"Met de nieuwe organisatie willen we live radio sterk houden en tegelijk nog meer podcasts, audio- en videoformats maken voor onze jonge mediagebruikers. Voor de productie van al die audio en video on demand brengen we het digitaal talent van MNM en Studio Brussel samen en maken we alle content makkelijk vindbaar op VRT NU", verduidelijkt Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio.