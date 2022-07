Britse premier Boris Johnson ziet opnieuw enkele regeringsleden vertrekken uit onvrede met zijn beleid

Ook Laura Trott maakte vandaag bekend dat ze opstapt. Zij is een parlementair privésecretaris bij het ministerie van Transport en werd in die functie aangesteld door de minister van Transport. Ze kan in die zin beschouwd worden als een medewerkster binnen de regering.

"Vertrouwen in de politiek is - en moet altijd - van het grootste belang zijn, maar jammer genoeg raakte dit verloren in de laatste maanden", argumenteert ze haar ontslag. Trott geldt als een van de rijzende sterren binnen de partij, die tijdens de grote verkiezingsoverwinning in 2019 aan de oppervlakte kwam.