Vlaming verbruikt gevoelig minder energie en lijkt stroomverbruik steeds beter af te stemmen op zonnige momenten

Na analyse van de eerste twee maanden van het jaar liet Fluvius in maart al weten dat we gevoelig minder gas en elektriciteit hadden verbruikt in januari en februari, en die trend heeft zich in de daaropvolgende maanden voortgezet.

Het stroomverbruik daalde in de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld met 8,4 procent per maand, ten opzichte van 2021. Voor aardgas zette de eerder vastgestelde daling van januari en februari zich verder door met gemiddeld 12,7 procent per maand.