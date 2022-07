Ex-voetballer Piet Den Boer overtuigt pizzabakker in Mechelen om waardebon te geven in ruil voor lege pizzadoos

In Mechelen krijg je bij een pizzarestaurant de komende maanden een waardebon van een euro, als je je lege doos weer binnenbrengt. Het is een idee van ex-voetballer en Mechelaar Piet Den Boer. "Je ziet die dozen wel eens rondslingeren en ik wil dat proberen op te lossen", vertelde hij in "Start Je Dag".