Watertoren in Dessel krijgt opfrisbeurt

Rond de watertoren in Dessel zullen de komende maanden stellingen te zien zijn, want drinkwatermaatschappij Pidpa gaat de toren een opfrisbeurt geven. "Net zoals alle andere watertorens van Pidpa doen we vaak een rennovatie aan onze torens", zegt Alain T'Syen van drinkwatermaatschappij Pidpa. "Maar specifiek voor de watertoren in Dessel wordt zowel de buiten- als de binnenkant onder handen genomen. "