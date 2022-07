Wildwaarschuwingssysteem langs N-76 in Oudsbergen wordt in gebruik genomen

Langs de N-76 in Oudsbergen zijn over een lengte van vijf kilometer ecorasters geplaatst en werden kleine wegen naar akkers en weilanden uitgerust met roosters. Wilde dieren kunnen daardoor nog maar op één plaats de gewestweg oversteken. Dat moet het aantal aanrijdingen met wild drastisch doen dalen. In Hechtel-Eksel werd in 2019 een gelijkaardig systeem geplaatst langs de Kamperbaan, met succes. Daar daalde het aantal aanrijdingen met twee derde.