Woonzorg Emmaüs zoekt personeel: kandidaten "daten" met zorgkundigen en bewoners

"In Vlaanderen zijn er erg strikte normen en we pleiten ervoor om die normen toch iets losser te laten en bijvoorbeeld flexi-jobs toe te laten", zegt Van Tendeloo. "We hebben alle handen nodig, met of zonder diploma. We kunnen mensen op de werkvloer trainen zoals dat in andere sectoren al gebeurt. Want nu is het moeilijk om uit een vijver te vissen die grotendeels leeg is", besluit hij.