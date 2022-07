Zele lanceert digitale bomenteller: "Een website waar inwoners kunnen zien hoeveel bomen de gemeente telt"

De online bomenteller van Zele is een website waarop je kan zien hoeveel bomen er op openbaar en privédomein in de gemeente staan. "We hebben de ambitie om op termijn 20.000 bomen bij te planten, dat komt overeen met het aantal inwoners dat Zele telt. En omdat veel inwoners vroegen hoeveel bomen er nu al aangeplant zijn, kwamen we op het idee om een digitale bomenteller naar buiten te brengen", vertelt schepen Thomas Bauwens (CD&V).