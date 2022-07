Ziekenhuis Halle wil fors uitbreiden en wacht op geld van Vlaamse overheid

Iedereen mocht zijn zegje doen over de nieuwbouwplannen, van patiënten tot iedereen van het personeel. De nieuwbouw zou op de plaats komen van de huidige spoeddienst. Er wordt ook een deel van het bestaande gebouw gerenoveerd. De kosten van de bouwplannen worden begroot op 80 miljoen euro. Dat geld zou grotendeels van de Vlaams overheid moeten komen. “Eind vorig jaar is het dossier ingediend en nu is het afwachten”, zegt directeur Kerkhofs. “De uitbreiding is dringend nodig. Als de goedkeuring er is, schatten we dat we drie jaar nodig hebben om de bouwplannen uit te voeren.”